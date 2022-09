Nordkorea und die Tiroler Volkspartei

In Zeiten der Teuerung und vor allem nach einer Wahl mit vielen Verlierern sehr spannend. Allerdings staunten die Anwesenden nicht schlecht, als es hieß, Fragen seien nicht zugelassen. Verdutzt glaubten manche zunächst an einen Scherz, da man schließlich nicht in Nordkorea und vor dessen berüchtigtem Diktator Kim Jong-un stand, sondern in der Geschäftsstelle der Tiroler Volkspartei in der Fallmerayerstraße 4 in Innsbruck und vor VP-Spitzenkandidat Anton „Toni“ Mattle.