Grazer Ex-Bürgermeister Nagl feiert ein Comeback

Mit Tränen in den Augen verkündete Siegfried Nagl am Abend des 26. September 2021 seinen Rückzug. Kurz zuvor wurde das für ihn und die ÖVP Undenkbare Wirklichkeit: Die KPÖ erreichte bei der Grazer Gemeinderatswahl Platz 1, Elke Kahr löste Nagl nach fast 20 Jahren an der Spitze des Rathauses ab.