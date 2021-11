Siegfried Nagl: „Kommunismus lehnte ich immer ab“

Wie viele Anrufe und SMS hatten Sie in den Tagen nach der Niederlage?

Das ist immer noch nicht abgerissen. Ich bekomme jeden Tag Briefe und Anrufe. Das Schöne ist auch, dass Menschen auf der Straße zu mir gehen und sagen: „Danke, wir schätzen das, was Sie gemacht haben.“ Das tut schon gut - ich muss mich also nicht aus dem Rathaus stehlen, sondern gehe stolz und dankbar heraus. Diese Aufgabe war für mein Leben bereichernd. Ich schaue gerne zurück, gehe aber dem, was jetzt kommt, freudig entgegen. Was immer das auch sein wird.