Baby in Italien vertauscht: Millionenentschädigung

Die fatale Verwechslung geschah am 22. Juni 1989 - Antonella und ein anderes Mädchen namens Lorena kommen mit elf Minuten Abstand im selben Spital in Canosa in der Region Apulien zur Welt. Erst 23 Jahre später kommt ans Licht, dass die beiden Mädchen vertauscht worden waren, berichtete die italienische Zeitung „Gazzetta di Mezzogiorno“.