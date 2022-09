Neuerungen in Österreichs Basketball-Superliga

Klosterneuburg will Titel verteidigen

Am kommenden Wochenende steht auch der Saisonstart in der BDSL an. Favorit ist wohl wieder Titelverteidiger Duchess Klosterneuburg. UBI Graz will ebenfalls im Kampf um die Meisterschaft mitmischen. In der Frauenliga sind im kommenden Spieljahr zwei ausländische Profis pro Team erlaubt und wie zuletzt acht Teams am Start.