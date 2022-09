Vater erstach auf Campingplatz sechsjährigen Sohn

Ein 39 Jahre alter Mann ist nach tödlichen Stichen gegen seinen sechsjährigen Sohn in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Der Vater habe in der Nacht auf Sonntag von einem Campingplatz im schleswig-holsteinischen Bösdorf aus den Notruf gewählt und gesagt, er habe seinen Sohn getötet. Rettungskräfte und Polizisten fanden am Tatort den toten Buben, der mehrere Stichverletzungen hatte.