Tirol-Quarterback ELF-MVP - Vikings gehen leer aus

Sean Shelton, der Quarterback der Raiders Tirol, ist vor dem Finale der European League of Football (ELF) in Klagenfurt zum Spieler des Jahres gewählt worden. Der 31-jährige US-Amerikaner, der seit 2015 in Innsbruck die Tiroler Offensive orchestriert und heuer erstmals mit seinem Team in der ELF spielte, wurde Samstagabend als „Most Valuable Player“ (MVP) geehrt. Sein Offensive Coordinator Kyle Callahan wurde als bester „Assistant Coach“ ausgezeichnet.