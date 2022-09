Tiefenentspannter Abwerzger kam im Jogging-Outfit

Den Anfang machte Dominik Oberhofer (Neos) vor neun Tagen, dann kam Gebi Mair (Grüne) am vergangenen Dienstag an die Reihe - beide gaben ihre Stimme per Briefwahl ab. Am heutigen Landtagswahl-Sonntag folgten die restlichen vier Spitzenkandidaten: Anton Mattle (ÖVP), Georg Dornauer (SPÖ), Andrea Haselwanter-Schneider (Liste Fritz) und Markus Abwerzger (FPÖ). Auch bei der Stimmabgabe des noch amtierenden Tiroler Landeshauptmannes Günther Platter (ÖVP) war die „Krone“ vor Ort dabei.