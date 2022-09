Wetter brachte Bergsteiger in gefährliche Lage

Zwei 24-jährige deutsche Bergsteigerinen wollten am Samstag den Klettersteig „Stopselzieher“ im Bereich der Zugspitze in Ehrwald durchsteigen. Als die beiden Frauen plötzlich von einer Schlechtwetterfront überrascht wurden und ein Weiterkommen für sie aussichtslos schien, setzten sie einen Notruf ab. In weiterer Folge wurden beide Bergsteigerinnen von der Bergrettung Ehrwald unverletzt geborgen und ins Tal gebracht.