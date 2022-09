Grüne Nadelstiche gegen die Biomasse

Biomasse ja, unbedingt, aber nur aus regionalen Waldquellen – auf diese Umwelt-Faustregel schwören sich der grüne EU-Mandatar Thomas Waitz und Helga Krismer, die NÖ-Spitzenvertreterin der Ökopartei, geradezu glühend im „Krone“-Interview ein. Der Brüsseler EU-Abgeordnete nimmt prompt die umstrittene Waldschutz-Strategie der Union in Schutz. Diese hatte – wie berichtet – unter Forstleuten für Entrüstung gesorgt, weil Biomasse massiv beschnitten werden soll. „Hinter dem Vorstoß steckt tatsächlich die Sorge um die grünen Lungen Europas. Denn in Skandinavien oder Rumänien herrscht oft Kahlschlagmentalität. Da wird bisweilen viel mehr abgeholzt als nachwächst“, so Waitz. Er betont aber, dass das Waldviertler Borkenkäfer-Schadholz von der Verordnung ausgenommen ist.