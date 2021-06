EVN zieht Pläne für Biomasse-Heizwerk zurück

Noch am Sonntagabend hatte es seitens der EVN geheißen, man werde trotz 80 Prozent Ablehnung an der Errichtung des Heizwerks in Biedermannsdorf festhalten. Am Montag die Wende: Nicht zuletzt wegen der hohen Beteiligung von 55 Prozent der Stimmberechtigten beugte man sich dem Votum. „Wir reichen das Projekt nicht ein“, gab Gerhard Sacher, Geschäftsführer der EVN-Wärme, bekannt.