Burgenland: 13,84 Prozent wählten vorzeitig

Bei den diesjährigen Gemeinderats- und Bürgermeisterwaglen sind 277.477 Personen wahlberechtigt, 38.389 von ihnen (13,84 Prozent) haben nicht auf den Hauptwahltag am 2. Oktober gewartet, sondern bereits am Freitag das Kreuzerl gemacht. 2017 betrug die Wahlbeteiligung am vorgezogenen Wahltag 11,86 Prozent. Im Vergleich der Bezirke wiesen Oberpullendorf (17,53 Prozent), Güssing (17,31 Prozent) und Oberwart (14,82 Prozent) die höchste Wahlbeteiligung am Freitag auf. In der Landeshauptstadt Eisenstadt waren es 5,08 Prozent.