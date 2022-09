Warteschlange auch in Jennersdorf

Die meisten Wahllokale im Land sperrten erst am Nachmittag oder Abend auf. In Jennersdorf war es ab 17.30 Uhr soweit. Dann öffnete das Wahllokal im Turnsaal der Volksschule. Auch hier gab es regen Andrang „Es ist viel angenehmer, am Freitag zu wählen, weil dann der Sonntag nicht so angepatzt ist“, schilderte eine Frau. Andere wiederum meinten, dass die am eigentlichen Wahltag verhindert wären.