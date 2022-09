Russische Friedensaktivistin inszeniert am Phönix

Zweites Auftakt-Stück von Silke Dörners erster Spielzeit ist „Antigone“ (ab 29. September) nach Sophokles in einer Bearbeitung der jungen russisch-stämmigen Regisseurin Katja Ladynskaya, die eine russisch-ukrainische Friedensbewegung gegründet hat und das Stück vor dem Hintergrund des Krieges neu verorten will: „Es ist mir wichtig, zu zeigen, wie ein System wie das russische entstehen kann.“ Sie selbst habe sofort mit Beginn des Kriegs nach einer Möglichkeit gesucht, sich zu engagieren und demonstriert seitdem jede Woche in Regensburg und München: „Wenn dein Land solche Dinge macht, repräsentierst du das mit und ich sehe es als meine Pflicht, mich zu äußern, auch für all jene, die nicht dazu sprechen können, aus Angst vor Verhaftung und Folter.“ Phönix-Chefin Dörner hat Ladynskaya auch für die Produktion ausgesucht, „weil sie noch nie am Phönix war und einen ganz frischen Blick darauf hat.“