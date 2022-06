Vielfalt steht im Theater Phönix ganz oben

„Es gibt so viele gesellschaftliche Veränderungen, dass man sich fragen muss: Wo finden wir unsere Lebensrealität im Theater überhaupt wieder?“ Silke Dörner braucht im Theater Phönix an der Linzer Wiener Straße nur aus dem Fenster zu schauen, um die Vielfalt der Bevölkerung zu sehen - und genau das will sie auch zeigen. Sie hat ganz viel Neues für die kommende Spielzeit vor. Von infrastrukturellen Maßnahmen wie barrierefreiem Zugang über Energiesparkonzepte und Ticketpreisanpassungen bis zu neuen Formaten und neuen Darstellern: 350 Bewerbungen gab es für fünf Ensemblestellen (einzig Martin Brunnemann bleibt), in der Ausschreibung wurde Diversität ausdrücklich begrüßt. Aufgenommen wurden schließlich Gina Christof, Mirkan Öncel, Gulshan Bano Sheikh, Lara Sienczak und Marius Zernatto. Im neuen Format „Balkon:Dienstag“ soll diskutiert und experimentiert werden, mit der „Klimazone“ wird ein Sinnestheater uraufgeführt, und mit „Rückkehr nach Linz“ will man aus dem Theater hinaus in die Stadt gehen: „Wir wollen zugehen auf Menschen, die sich bisher nicht willkommen geheißen fühlten“, so Dörner.