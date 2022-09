Sonniger Auftakt der Kaiser Wiesn im Wiener Prater

Drei große Festzelte, fünf urige Almen, Fahrgeschäfte und Live-Musik stehen von noch bis 9. Oktober2022 am Programm. Zur feierlichen Kaiser Wiesn Eröffnung gab es nicht nur Hiebe vom Bürgermeister, sondern auch Segen durch Pater Karl Wallner. Die prominente Gäste erschienen in uriger Tracht und feierten das neue Unterhaltungsangebot standesgemäß als erste am Fest.