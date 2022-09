„Serial Cleaners“: Die Tatortreiniger sind da

In der Fortsetzung des 2017 erschienenen Indie-Hits „Serial Cleaner“ schlüpfen Gamer in die Schuhe der vier Anti-Helden Bob C. Leaner, Psycho, Lati und Vip3r. Ihre Aufgabe ist es, Beweise und Spuren zu vernichten, die die skrupellose Mafia im New York der 90er-Jahre hinterlässt - ohne dabei von der Polizei erwischt zu werden, versteht sich. Die vier Charaktere haben dabei ihre eigenen Talente, die vom Computer-Hacken bis zum Zerlegen von Leichen reichen.