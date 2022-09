NHL: Tschechien verweigert Russen die Einreise

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat auch Auswirkungen auf die Spiele der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL in Europa. Die Nashville Predators und die San Jose Sharks werden am 7. und 8. Oktober in Prag zwei Ligapartien bestreiten. Es sind die ersten Spiele außerhalb Nordamerikas seit Beginn der Corona-Pandemie. Die russischen Spieler der Teams dürfen aber laut Beschluss des tschechischen Außenministeriums nicht einreisen, wie es am Donnerstag hieß.