Verletzt! Rangnick zittert um Arnautovic und Alaba

Rücken macht Probleme

„Nein, nein“, so der Deutsche, „David Alaba ist verletzt und auch für Sonntag fraglich. Er meint, die Probleme kommen vom Rücken. Es war also so, dass er gar nicht weiterspielen konnte und auch nicht sicher ist, ob er am Sonntag spielen kann. Das Gleiche gilt für Andi Weimann und auch für Marko Arnautovic. Wir müssen jetzt einmal abwarten, wie sich das entwickelt.“