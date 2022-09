Frankreich gegen Österreich ab 20.45 Uhr LIVE

Schlusslicht Frankreich unter Druck

In der Nations League rangiert das ÖFB-Team als Dritter zwei Punkte vor Schlusslicht Frankreich. Sollten David Alaba und Co. in Saint-Denis gewinnen, wäre Österreichs Verbleib in der höchsten Liga vorzeitig gesichert und der Weltmeister abgestiegen. „Wir würden uns gerne auch in zwei Jahren mit den Besten messen, aber was letztlich zählt, sind Europameisterschaften und Weltmeisterschaften“, sagte Rangnick.