Marko Arnautovic ist jetzt Rekord-Nationalspieler

„Es ist mir eine Ehre“

„Es ist mir eine Ehre, dass ich so viele Spiele für das Nationalteam gemacht habe“, erklärte der Wiener am Dienstag in Wien, betonte aber auch: „Ich gehe jedes Spiel wie immer an, das macht für mich keinen Unterschied. Ich werde deshalb keine Superkraft bekommen.“ Dass Marko aber ausgerechnet seinen U21-Trainer Herzog übertrumpfen könnte, hat dann doch eine besondere Note. „Er war wichtig in meiner Karriere. Ich bin ihm dankbar, dass er mir auf meinem Weg geholfen hat“, so Arnautovic.