„Markos Rekord erfüllt mich mit großem Stolz“

„Hallo Andi, soll ich jetzt leicht in der U21 spielen?“, war seine erste Reaktion auf den Anruf von mir als Teamchef. Je länger, aber das Gespräch dauerte, desto mehr spürte ich bei Marko die Lust. Als er nach 20 Minuten unseres Gesprächs wissen wollte, wann wir spielen, war mir sofort klar: „Jetzt hob i di“. Beim folgenden 3:0 gegen Dänemark zauberte er dann nicht nur wegen seiner beiden Toren eine überragende Leistung aufs Feld - für mich war er damals einer der drei Besten seines Jahrgangs in Europa. Viele belächelten mich dafür, umso mehr freue ich mich, dass der Bursche seine herausragenden Fähigkeiten schon so oft gezeigt hat.