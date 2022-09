Noten für das ÖFB-Team: Nur ein Duo agierte stark

Österreichs Nationalmannschaft verlor am Donnerstag in der Nations League in Paris gegen den ersatzgeschwächten, aber blendend aufgelegten Weltmeister Frankreich mit 0:2 (0:0). Die „Krone“ nahm die ÖFB-Spieler in Paris genauer unter die Lupe. Torhüter Patrick Pentz und Abwehrchef David Alaba waren die besten, sechs Akteure zeigten aber eine schwache Leistung - hier die Beurteilung nach Schulnoten: