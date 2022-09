Lkw erfasste beim Überholen Radfahrer (12)

Am Donnerstag gegen 16.20 Uhr lenkte ein 47-jähriger Einheimischer seinen Lkw auf der Bundesstraße von Kufstein kommend in Fahrtrichtung Ebbs. Zur selben Zeit lenkte ein 12-jähriger Bub sein Fahrrad ebenso in dieselbe Richtung. Der Lkw-Fahrer war im Begriff den Fahrradfahrer zu überholen, als der Junge kurz Handzeichen nach links gab und sein Fahrrad plötzlich nach links lenkte.