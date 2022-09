„Das ist für mich schon Zwangsenteignung“

Carlo Rebernigg fühlt sich in die Enge getrieben. Der Salzburger betreibt in der Stadt seit über zehn Jahren ein kleines Geschäft mit drei Ferienwohnungen. Die sind zwischen 32 und 64 Quadratmeter groß. Zwei gehören ihm in der Ferdinand-Porsche-Straße in der Elisabeth-Vorstadt, eine am Keltenweg in Liefering. Die Einheiten können tage- bis monatsweise gebucht werden. Startpreis pro Tag: 45 Euro.