Nordkorea dementiert Waffenlieferungen an Russland

Nordkorea entsandte Soldaten in Ostukraine

Statt Waffen hatte Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un der russischen Armee jedoch Tausende Soldaten angeboten. Ein russischer Verteidigungsexperte sprach von „100.000 nordkoreanischen Freiwilligen, die bereit sind, sich an dem Konflikt zu beteiligen“. Zahlreiche Bauarbeiter und Fachkräfte sollen bereits ins Kriegsgebiet in der Ostukraine geschickt worden sein, um dort beim „Wiederaufbau“ zu helfen.