„Ibiza-Detektiv“ blitzt mit Enthaftungsantrag ab

Anwalt vermutet „Sanktionen wegen Ibiza-Video“

Laut seinem Anwalt Oliver Scherbaum wurde der Antrag am Mittwoch in einer Haftverhandlung abgewiesen, weil weiterhin Flucht- und Tatbegehungsgefahr vorliege. „Worin diese Fluchtgefahr, in Anbetracht der ohnehin bereits bestehenden Überhaft, liegen soll, kann bei lebensnaher Betrachtung ebenso wenig nachvollzogen werden, wie die Behauptung einer Wiederholungsgefahr, zumal dem Gericht entsprechende Zusagen auf Anstellung des Julian Hessenthaler durch Unternehmen vorgelegt wurden“, kritisierte Scherbaum. Daran könne man sehen, welchen Sanktionen Hessenthaler weiterhin ausgesetzt sei, „die wohl nicht auf einen ihm fälschlich zur Last gelegten Suchtgifthandel, sondern die Erstellung des Ibiza-Videos zurückzuführen sind“, so der Verteidiger.