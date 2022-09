Heidi Klum zeigt im sexy Blazerkleid viel Haut

Heidi Klum hat ihrer Tochter Leni bei der AboutYou Fashion Week in Mailand glatt die Show gestohlen. Die „Germany‘s Next Topmodel“ erschien für ihren Auftritt auf dem Red Carpet nämlich in einem ziemlich kurzen Blazerkleid, unter dem sie augenscheinlich nichts drunter trug, und schwarzen Overknee-Stiefeln. Ein Look, der bei den Stars gerade wieder sehr beliebt zu sein scheint.