„Dr. Puch“ stiehlt sogar Porsche und Ferrari Show

Mit dem weißen, Baujahr 1958, war’s am Wochenende beim Histo-Cup am Salzburgring so. Mit dem grünen, der 1958 gebaut wurde, wird’s Samstag und Sonntag beim Berg-Klassiker Esthofen – St. Agatha so sein. Wo der Mühlviertler zwar natürlich nicht in puncto Speed und Zeit an Stars wie Osella-Pilot Christian Merli herankommen, aber dem Europameister und Streckenrekordhalter aus Italien trotzdem einen Teil der Show stehlen wird.