Salzburg und Sturm räumen bei Bruno-Gala groß ab!

Bereits zum sechsten Mal wurde David Alaba, mit Real Madrid spanischer Meister und Champions-League-Sieger, zum besten Legionär gewählt. „Danke für die Auszeichnung, sie wird sicher einen schönen Platz bei mir zu Hause bekommen“, sagte der mittlerweile 30-jährige Alaba am Montagabend bei der Ehrung in Wien. Zu seinem ersten Bruno in Verbindung mit Real meinte er: "Ich fühle mich da mittlerweile sehr wohl und wir sind auch jetzt sehr gut in die Saison gestartet. Die Mitspieler machen es mir sehr einfach, dass ich mich da sehr gut einbringen konnte.“