Diebe stahlen wieder Kupferdach von Friedhof

Erst vorige Woche erbeuteten unbekannte Täter 25 Laufmeter Kupfer am Annabichler Friedhof (wir berichteten). In der Nacht zu Montag machten sich unbekannte Diebe wieder am Friedhof zu schaffen. Dieses Mal hatten es die Täter auf das Kupferportal einer Familiengruft abgesehen. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. „Ein Zusammenhang zu der Tat in der vorherigen Woche kann nicht ausgeschlossen werden“, teilt Polizeipressesprecherin Waltraud Dullnigg auf „Krone“-Anfrage mit.