Ex-Politiker entfernt die Dollfuß-Schilder

Schon seit langem hat sich Anton Hikade für eine Umbenennung des Doktor-Dollfuß-Platzes in Mank im Bezirk Melk eingesetzt. Doch bislang ohne Erfolg. Nun hat er die Sache selbst in die Hand genommen, die Straßenschilder entfernt und an das Haus der Geschichte in Wien und das Museum Niederösterreich in St. Pölten geschickt. Laut dem früheren SPÖ-Stadtrat soll es sich dabei um eine „politische Protestaktion“ handeln. Weiters forderte er ÖVP-Bürgermeister Martin Leonhardsberger auf, den Platz umzubenennen und die Ehrenbürgerschaften der Dollfuß-Schuschnigg-Diktatur aberzuerkennen, berichtet die „NÖN“.