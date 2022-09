Großes Potenzial: Klimaschutz im Beruf erlernen

Der Ausbau des Beruflichen Bildungszentrums Waldviertel (BBZ) in Sigmundsherberg nimmt laut AMS NÖ eine Vorreiterrolle in ganz Europa ein. In Kooperation mit dem Berufsförderungsinstitut (bfi) will man dem stark steigenden Arbeitskräftebedarf in den Bereichen Ökologie, Umweltschutz und Energiewirtschaft entgegenwirken und den wichtigen Grundstein für die Ausbildung künftiger Fachkräfte legen. Nun erfolgte der Spatenstich.