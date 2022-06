Vorreiter in EU: Ausbildung für Klimaschutz-Jobs

Das erste Klimaschutz-Ausbildungszentrum Europas soll bis Herbst 2023 fertig sein. Dazu wird das Berufliche Bildungszentrum Waldviertel in Sigmundsherberg um- und ausgebaut. Die Kosten in Höhe von 6,4 Millionen Euro übernimmt das Arbeitsmarktservice Niederösterreich. Chef Sven Hergovich sieht im künftigen Zentrum einen „Vorreiter in der Ausbildung“ für die Bereiche erneuerbare Energie, umweltbezogene Gebäudetechnik und moderne, energieeffiziente Haustechnologie. „Eine optimale Vorbereitung auf den künftigen Berufseinstieg.“