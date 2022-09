Marcel Hirscher gibt als „Taxler“ Gas

Vor knapp einem Monat hat Ski-Pensionist Marcel Hirscher den Audi RS Q e-tron, jenes Auto, das bei der Dakar-Rallye eingesetzt wird, getestet, fühlte sich auf Anhieb wohl und meinte lächelnd: „Wenn Audi ein Dakar-Cockpit vergeben würde, ich wäre bereit.“ Dieses Abenteuer ist noch Zukunftsmusik, Realität für Hirscher ist die DTM - vorerst als „Taxi-Chauffeur“ beim großen Spektakel am kommenden Wochenende auf dem Red Bull Ring in Spielberg. Dafür testet der achtfache Gesamtweltcupsieger und zweifache Olympiasieger, der mit der Skimarke Van Deer heuer in den Weltcup einsteigt, heute in Misano einen Audi GT.