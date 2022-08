„Team Hirscher“ verpasst Premierensieg hauchdünn

In weniger als zwei Monaten soll der Skiweltcup mit dem Riesentorlauf in Sölden starten. Derzeit bereiten sich viele Top-Läufer in Südamerika und Neuseeland auf die WM-Saison vor - und bestreiten auch schon die ersten Rennen. So auch der norwegische Van Deer-Pilot Timon Haugan, der nun in Coronet Peak bewiesen hat, dass die Hirscher-Latten absolut konkurrenzfähig sind.