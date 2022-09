Faszination Box: Intime Einblicke ins „Heiligste“

Noch etwas mehr als drei Wochen bis zum DTM-Wochenende in Spielberg (23. bis 25. September). Als Einstimmung präsentieren wir alle in der DTM fahrenden Österreicher. Zum Auftakt nimmt Sie Clemens Schmid vom Team GRT Grasser Racing mit auf eine Tour durch die Box, also das „Allerheiligste“ des Teams.