Nadelstiche brachten gegen Leader keinen Erfolg

Entscheidung in der Schlussphase

Dass die Bregenzer in den Endphasen ihrer Spiele meist noch zulegen können, haben sie in dieser Saison schon öfters bewiesen. So auch gegen Göfis. Als die Partie gerade in eine enge Schlussphase zu gehen drohte, traf Innenverteidiger Dario Barada zum 2:0 (76.). Den Anschlusstreffer von Lucas Santana (85.) konterte Bregenz sofort - Daniel Smoljanovic traf zum 3:1 (87.). In der Nachspielzeit legte Kristijan Makovec noch einen drauf, 4:1-Endstand.