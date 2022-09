Wintereinbruch in Tirol: Schnee bis auf 1300 Meter

Regen, Wolken und mitunter Schneeschauer beherrschten am Samstag das Bild in Tirol. Wie die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) meldete, regnete es vor allem im Norden des Landes immer wieder. Die Schneefallgrenze sank auf 1300 bis 1600 Meter herab - zahlreiche höhergelegene Hütten fanden sich daher in weißer Pracht wieder. Auch die vierbeinigen Bewohner der Zillertaler Sidanalm auf 1871 Meter Seehöhe standen mit den Hufen in einigen Zentimetern Schnee.