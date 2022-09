Eine Million Besucher zum Staatsbegräbnis erwartet

Beginn um 12 Uhr

Das Staatsbegräbnis beginnt am Montag um 12.00 Uhr (MESZ) mit einem Gottesdienst in der Westminster Abbey. Anschließend wird der Sarg in einer Prozession zum Wellington Arch gebracht. Die Route führt über die Prachtstraße The Mall und am Buckingham-Palast vorbei. Die eigentliche Beisetzung findet dann im von London westlich gelegenen Windsor statt, wohin der Sarg mit einem Leichenwagen gefahren wird. Ihre letzte Ruhestätte soll die Queen neben ihrem Ehemann Prinz Philip erhalten, der vergangenes Jahr gestorben ist.