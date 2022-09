Red Bull Salzburgs Rekordmann nimmt Fahrt auf

Der Start an der Salzach verlief aber holprig. Gleich nach seinem Einstieg ins Training verletzte sich der 19-Jährige und fehlte zu Saisonbeginn für mehrere Wochen. Bevor der Rekordmann dann sein Pflichtspieldebüt für Salzburg gab, schnürte er seine Schuhe sogar einmal in der 2. Liga für Liefering. Mittlerweile hat Gourna-Douath seine Anlaufschwierigkeiten aber überwunden, spielte zuletzt 45 Minuten in der Champions League gegen Chelsea (bei der Entstehung des Treffers von Okafor war er beteiligt) und dürfte heute im Klassiker gegen Rapid von Beginn an auf dem Platz stehen. „Lucas hat definitiv Kraft für 90 Minuten“, betonte Trainer Matthias Jaissle.