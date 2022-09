Klimabonus-Lotterie sorgt für „Ärger im Paradies“

Am Samstag holten die Blauen prompt zur Kritik an der Kritik aus. Nationalrat Hermann Brückl (FPÖ) sah Zopfs Reaktion als einen Beweis für „die Dünnhäutigkeit der Nehammer-ÖVP“ und dafür, dass „die Nerven innerhalb der Volkspartei blank liegen“. Er schlägt seiner schwarzen Nationalratskollegin vor, selbst ihren Klimabonus an Bedürftige zu verschenken. „Dass der Bedarf enorm ist, zeigt die rege Teilnahme der Bürger auf Facebook, vielleicht würde ein derartiges Gewinnspiel durchaus auch den Bekanntheitsgrad der Kollegin forcieren“, wettert Brückl.