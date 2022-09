Stadt Krems steuert Beamten jetzt ein E-Bike bei

Bei diesen Spritpreisen wird der Verzicht auf das Auto wohl nicht so schwer fallen. Am 22. September sind alle Menschen dazu aufgerufen, einen Tag lang auf Pkw & Co. zu verzichten. Die europaweite Aktion soll auch in niederösterreichischen Städten und Gemeinden umgesetzt werden. Anstatt mit dem Auto zu fahren, soll auf umweltfreundliche Alternativen umgestiegen werden, wie zum Beispiel auf das Fahrrad oder den Scooter. Bei kurzen Strecken raten Experten zur naheliegendsten Lösung: zu Fuß zu gehen.