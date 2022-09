Gegen die Teuerung - Gewerkschaft protestiert

Gestartet ist der Demo-Zug am Hauptbahnhof, gemeinsam gingen die Demonstranten bis zum Unipark in Nonntal. „Die aktuell laufenden Einmalzahlungen und der kürzlich beschlossene Strompreisdeckel waren wichtige Schritte. Es wird jedoch mehr brauchen, um zu verhindern, dass große Teile der Bevölkerung an ihre finanziellen Grenzen stoßen“, sagt er.