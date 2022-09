Schallenberg: „Auf Eventualitäten vorbereitet“

Österreichs Außenminister rechnet mit einer längeren Dauer des Ukraine-Kriegs und mit weiteren globalen Auswirkungen. „Das ist kein Konflikt, der schnell vorbei ist“, so Alexander Schallenberg (ÖVP). Es gebe zudem die reale Gefahr einer nuklearen Eskalation, sie sei größer als zuvor. In Hinblick auf die drohende Verknappung der Gasversorgung - einem „reinen Erpressungsversuch“ - erklärte er, man sei auf alle Eventualitäten vorbereitet. Auch in Bezug auf Inflation und Teuerung habe man sich „flexibler und resilienter“ gezeigt, als man im Vorfeld gedacht hätte. Nicht Teil des Konflikts zu werden, darauf müsse die EU besonders achten.