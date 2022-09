Basketball-EM: Frankreich ist der 1. Finalist!

Frankreich ist am Freitagabend als erstes Team ins Finale der Basketball-Europameisterschaft in Berlin eingezogen! Der Titelgewinner von 2013 und Olympia-Zweite von Tokio deklassierte Polen, die Überraschungsmannschaft im Turnier, mit 95:54 (34:18). Der Gegner im Endspiel am Sonntag wird ab 20.30 Uhr zwischen Gastgeber Deutschland und Spanien ermittelt.