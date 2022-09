Schmid: „Sie haben die Tore gemacht und wir nicht“

Wie der SK Sturm zuvor bei Feyenoord Rotterdam hat auch die Wiener Austria am Donnerstag im Europacup auswärts eine deutliche Niederlage eingefahren! Während die Grazer in den Niederlanden mehr oder weniger zum Opfer eines groß aufspielenden Gegners wurden, war die Austria in Posen teilweise selbst schuld am Untergang. Was man im Lager von Austria Wien nach dem Schlusspfiff zu sagen hatte, das können Sie HIER nachlesen!