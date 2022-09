Lech Posen gegen Austria Wien ab 21 Uhr LIVE

Die Erinnerung an die jüngste Europacup-Reise nach Posen will der Austria-Anhang am besten verdrängt wissen. Im UEFA-Cup 2008 scheiterten die Violetten auf dem Weg in die Gruppenphase nach einem 2:4 n.V. in Polen. Das Gegentor fiel auf kuriose Weise in der 121. Minute. Am Donnerstag (21.00 Uhr) empfängt Lech die Austria erneut, in der Conference League hoffen beide Teams auf den ersten Sieg. Vom aktuellen Tabellenrang des Gegners sollten sich die Wiener nicht täuschen lassen. Mit sportkrone.at sind Sie im Live-Ticker mit dabei!