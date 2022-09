Kurt Diemberger: Eine Berglegende hautnah erleben

Der gebürtige Villacher Kurt Diemberger, ist neben dem tödlich verunglückten Hermann Buhl der einzige Erstbesteiger von zwei Achttausendern. Am Donnerstag, 22. September, ab 18 Uhr kann jeder die Berglegende im Casineum in Velden persönlich erleben. Der Dank dafür gilt den Kärntner Naturfreunden rund um Landesgeschäftsführer Klaus Bayer. Seit mit uns dabei, wenn Kurt Diemberger, der im März seinen 90. Geburtstag feierte, in einer gemütlichen Diskussionsrunde mit dem Kärntner Bergfilmer Gerald Salmina und Hans Wenzl, dem aktuell erfolgreichsten Höhenbergsteiger Österreichs, über die Welt der hohen Berge plaudert.