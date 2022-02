Eine Alpinlegende feiert seinen 90-er!

Kurt Diemberger gelang mit Fritz Wintersteller, Hermann Buhl und Marcus Schmuck am 9. Juni 1957 die Erstbesteigung des den 8051 Meter hohen Broad Peak an der Grenze zwischen Pakistan und China. Am 13. Mai 1960 stand er dann als Allererster auf dem 8167 Meter hohen Dhaulagiri im Himalaja. Nur zwei Menschen schafften die Erstbesteigung zweier Achttausender, der 1957 verunglückte Tiroler Hermann Buhl und eben Kurt Diemberger, der am 16. März seinen 90. Geburtstag feiern wird.